Скільки людей загинуло з початку війни на Донбасі, підрахували в ООН

Війна на Донбасі. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n157460-skilky-ludey-zagynulo-z-pochatku-viyny-na-donbasi-pidrahuvaly-v-oon.html

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Війна на Донбасі досі продовжується та забирає життя українців. Управління верховного комісара ООН із прав людини порахувало загальне число жертв війни на Донбасі з 14 квітня 2014 року до 30 червня 2021 року.

Відповідну інформацію надали за запитом «Радіо Свободи».

Повідомляється, що загальна кількість людських втрат, пов’язаних із конфліктом на Донбасі, складає 42 тис. 500−44 тис. 500 загиблих. Серед них:

13 тис. 200−13 тис. 400 загиблих (щонайменше 3 тис. 901 цивільний, приблизно 4 тис. 200 українських військових та приблизно 5 тис. 800 членів озброєних груп);

29 тис. 600−33 тис. 600 поранених (7 тис. — 99 тис. цивільних, 9 тис. 800−10 тис. 800 українських військових та 12 тис. 800−13 тис. 800 членів озброєних груп).

Протягом усього періоду конфлікту, починаючи з 14 квітня 2014 року по 30 червня 2021 року, на цивільних припадає 25−26% від загальної кількості осіб, загиблих у зв’язку з конфліктом (3 тис. 390 з 13 тис. 200−13 тис. 400). Зазначимо, що це співвідношення за роки війни суттєво змінилося — з 33−34% у 2014 році до 4−5% у 2019−2021 роках.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російську зброю та артилерію перекинула Москва на окупований Донбас у травні 2021 року. Уся зброя та боєприпаси, які росіяни завезли в ОРДЛО, вироблені на території РФ. Крім того, інструктори Збройних сил Росії займаються навчанням груп диверсантів, снайперів та саперів.

Джерело: Радіо Свобода