Нью-Йорк обстреляла армия РФ, пятеро бойцов ВСУ ранены

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Ракурс

На Донбассе за прошедшие сутки, 15 июля, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.

В результате вражеских обстрелов трое военных получили ранения, двое — боевые травмирования. Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние одного защитника — тяжелое, других — удовлетворительное. Об этом сообщили в штабе ООС.

Неподалеку Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Новоалександровки враг применял противотанковые ракетные комплексы.

В районе населенного пункта Нью-Йорк оккупанты дважды открывали огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 120-го и 82-го калибров.

Возле Широкино оккупанты обстреливали наши позиции из минометов 120-го калибра. Неподалеку Песчаного вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Марьинка противник применял автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

На обстрелы противника наши военные открывали огонь в ответ. О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителей ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Напомним, ранее мы сообщали, что 15 июля оккупационные войска осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения.