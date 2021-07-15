Жизнь 19-летнего танкиста унесла война на Донбассе, еще трое - ранены

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Ракурс

Танкист из Днепропетровщины погиб в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба Софиевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Днепропетровской области.

14 июля в районе проведения операции Объединенных сил погиб наводчик танкового взвода танковой роты танкового батальона воинской части А1302 солдат Александр Александрович Юрков, — говорится в сообщении.

Юркову было всего 19 лет. Он родом из села Криничоватое Софиевского района Днепропетровской области.

Также в четверг оккупационная армия России трижды нарушала режим прекращения огня.

Вследствие вражеского обстрела двое военных Вооруженных сил получили ранения, еще один — боевое травмирование, — сообщает пресс-центр ООС.

Сейчас защитники Украины находятся в лечебном учреждении. Состояние их здоровья — удовлетворительное.

Ранее сегодня «Ракурс» писал, что 15 июля оккупационные войска осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По данным оперативно-тактической группировки «Север», два военнослужащих получили осколочные ранения.