Смерть 19-річного танкіста та поранення трьох воїнів підтвердили в ООС

https://racurs.ua/ua/n157483-smert-19-richnogo-tankista-ta-poranennya-troh-voyiniv-pidtverdyly-v-oos.html

Ракурс

Танкіст з Дніпропетровщини загинув у зоні проведення операції Об'єднаних сил. Про це повідомила у Фейсбук прес-служба Софіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Дніпропетровської області.

14 липня в районі проведення операції Об'єднаних сил загинув навідник танкового взводу танкової роти танкового батальйону військової частини А1302 солдат Олександр Олександрович Юрков, — йдеться у повідомленні.

Юркову було лише 19 років. Він родом з села Криничувате Софіївського району Дніпропетровщини.

Також у четвер окупаційна армія Росії тричі порушувала режим припинення вогню.

Внаслідок ворожого обстрілу двоє військових Збройних сил зазнали поранень, ще один — бойове травмування, — повідомляє прес-центр ООС.

Нині захисники України перебувають у лікувальному закладі. Стан їхнього здоров’я — задовільний.

Раніше сьогодні «Ракурс» писав, що 15 липня окупаційні війська здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів. За даними оперативно-тактичного угруповання «Північ», двоє військовослужбовців дістали осколкові поранення.