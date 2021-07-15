Рубли для «слуг» принесли защитники языка в Раду, там произошла потасовка

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Акция под Верховной Радой в защиту украинского языка «Не дадим продать язык» состоялась 15 июля. Во время акции произошла потасовка между активистом и правоохранителем. Известно, что активисты разбрасывали сувенирные российские рубли, а также пытались вручить их главе партии «Слуга народа» Александру Корниенко, который ранее подал правку, что нивелирует действие языкового закона.

К участникам акции подошли полицейские для составления протокола. Впоследствии разговор перерос в протест, а между представителем активистов и стражем правопорядка возникла потасовка.

Только что полиция во время акции в защиту украинского языка под Верховной Радой пыталась задержать активистов. Перед тем глава партии «слуг», убийца языка Корниенко получил свою порцию рублей за попытку уничтожить закон о языке, — говорится в сообщении гражданского движения «Відсіч» в Фейсбук.

Напомним, недавно стало известно, что языковой закон снова хотят изменить в Верховной Раде. В нем появились новые правки, с помощью которых пытаются нивелировать действие закона об украинском языке. Поправки № 13 и № 14 выводят создание и показ фильмов и телепрограмм из-под действия закона об украинском языке. Замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко является одним из авторов этих «языковых правок». Еще один инициатор отсрочки норм закона об украинском языке — «слуга» Максим Бужанский. Впоследствии эти правки удалось отбить. Поэтому языковой закон в Украине переходит к новому этапу — 16 июля 2021 года вступают в силу нормы, которые расширят использование украинского языка.