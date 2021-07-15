Рублі для “слуг” принесли захисники мови під Раду, там сталися сутички

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Ракурс

Акція під Верховною Радою на захист української мови «Не дамо продати мову» відбулася 15 липня. Під час акції виникла сутичка між активістом та правоохоронцем. Відомо, що активісти розкидали сувенірні російські рублі, а також намагалися дати їх очільнику партії «Слуга народу» Олександру Корнієнку, який раніше подав правку, що нівелює дію мовного закону.

До учасників акції підійшли поліцейські для складення протоколу. Згодом розмова переросла в протест, а між представником активістів та правоохоронцем виникла сутичка.

Щойно поліція під час акції на захист української мови під Верховною Радою намагалася затримати активістів. Перед тим голова партії «слуг», убивця мови Корнієнко отримав свою порцію рублів за спробу знищити закон про мову, — йдеться у повідомленні громадянського руху «Відсіч» у Фейсбук.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що мовний закон знову хочуть змінити у Верховній Раді. У ньому з’явилися нові правки, через які намагаються нівелювати дію закону про українську мову. Поправки № 13 та № 14 виводять створення та показ фільмів і телепрограм з-під дії закону про українську мову. Заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко є одним з авторів цих «мовних поправок». Ще один ініціатор відтермінування норм закону про українську мову — «слуга» Максим Бужанський.

Згодом ці правки вдалося відбити у Раді. Тому мовний закон в Україні переходить до нового етапу. 16 липня 2021 року набувають чинності норми, які розширять використання української мови.