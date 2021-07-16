Встреча Байдена и Меркель - что говорят об Украине, РФ и «Северном потоке-2» - Байден Меркель

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Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель пообещали, что их страны будут «действовать активно», если Россия нарушит права Украины на транзит газа. Таким образом мировые лидеры во время пресс-конференции в Белом доме прокомментировали запуск геополитического проекта РФ «Северный поток-2».

Украина должна оставаться газотранзитной страной… Мы будем активно действовать, если Россия не будет уважать права Украины как транзитного государства… «Северный поток-2» — это дополнительный проект, который не является проектом замены транзита (газа) через Украину. Любой другой вариант, очевидно, может создать большую напряженность, — цитирует Меркель «Голос Америки».

Канцлер Германии напомнила, что санкции уже применялись против России из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе. В случае нарушения Москвой прав Киева на транзит газа, по словам Меркель, ответ будет носить «общеевропейский характер».

Меркель и я полностью едины в нашем убеждении, что России нельзя позволять использовать энергетику как оружие для принуждения соседей, или угроз им, — заявил Байден.

В то же время Меркель отметила, что отношение Вашингтона к «Северному потоку-2» несколько отличается, а Байден заявил, что «добрые друзья могут не соглашаться».

Кроме этого, американский лидер пообещал поддержать энергобезопасность и развитие надежных энерготехнологий в экономиках стран Центральной Европы и Украины.

Мы будем стоять вместе в поддержку наших союзников на Восточном фланге НАТО против российской агрессии, — подытожил Байден.

Напомним, президент США выступает против «Северного потока-2», однако недавнее решение Белого дома оставить без санкций компанию Nord Stream AG и ее руководителя, вызвало шквал критики. В администрации Байдена объяснили, что пошли на этот шаг ради «дипломатической возможности» для последующих переговоров со странами Европы. Также Байден на пресс-конференции оправдывался тем, что «Северный поток-2» был готов на 90% на время его избрания президентом. Поэтому, по словам политика, он считал более целесообразным не вводить новые санкции, а сотрудничать с Германией над разработкой шагов на случай, если Россия начнет «шантажировать» Украину.

Отметим, что Меркель сейчас находится с двухдневным визитом в Вашингтоне. Вероятно, как утверждают обозреватели, этот визит в США станет последним для Меркель на посту канцлера Германии, который он занимает с 2005 года.

Источник: «Голос Америки»