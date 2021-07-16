Що сказали Байден і Меркель про Україну, Росію і «Північний потік-2»

https://racurs.ua/ua/n157496-scho-skazaly-bayden-i-merkel-pro-ukrayinu-rosiu-i-pivnichnyy-potik-2.html

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Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Ангела Меркель пообіцяли, що їхні країни «діятимуть активно», якщо Росія порушить права України на транзит газу. Таким чином світові лідери під час прес-конференції у Білому домі прокоментували запуск геополітичного проекту РФ «Північний потік-2».

Україна має залишатися газотранзитною країною… Ми активно діятимемо, якщо Росія не поважатиме права України як транзитної держави… «Північний потік-2» — це додатковий проект, який не є проектом заміни транзиту (газу) через Україну. Будь-який інший варіант, вочевидь, може створити велику напруженість, — цитує Меркель «Голос Америки».

Канцлер Німеччини нагадала, що санкції вже застосовувалися до Росії через анексію Криму та війну на Донбасі. У випадку порушення Москвою прав Києва на транзит газу, за словами Меркель, відповідь матиме «загальноєвропейський характер».

Меркель та я повністю єдині у нашому переконанні, що Росії не можна дозволяти використовувати енергетику як зброю для примусу сусідів, або погроз їм, — заявив Байден.

Водночас Меркель зауважила, що оцінки Вашингтона і Брюсселя щодо «Північного потоку-2» дещо відмінні, а Байден заявив, що «добрі друзі можуть не погоджуватися».

Окрім цього, американський лідер пообіцяв підтримати енергобезпеку і розвиток надійних енерготехнологій в економіках країн Центральної Європи та України.

Ми стоятимемо разом на підтримку наших союзників на Східному фланзі НАТО проти російської агресії, — підсумував Байден.

Нагадаємо, президент США виступає проти «Північного потоку-2», однак нещодавнє рішення Білого дому звільнити від санкцій компанію Nord Stream AG та її керівника, викликало шквал критики. В адміністрації Байдена пояснили, що пішли на цей крок заради «дипломатичної можливості» і подальших переговорів з країнами Європи. Також Байден на прес-конференції виправдовувався тим, що «Північний потік-2» був готовий на 90% на час його обрання президентом. Тому, за його словами, він вважав більш доцільним не запроваджувати нові санкції, а співпрацювати з Німеччиною над розробкою кроків на випадок, якщо Росія «шантажуватиме» Україну.

Зауважимо, що Меркель нині перебуває з дводенним візитом у Вашингтоні. Ймовірно, стверджують оглядачі, цей візит до США стане останнім для Меркель на посаді канцлера Німеччини, яку вона обіймає з 2005 року.

Джерело: «Голос Америки»