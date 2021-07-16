Наводнения в Германии. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n157495-navodneniya-v-germanii-59-chelovek-pogibli-1300-propali-bez-vesti-foto-video.html

Ракурс

Наводнение в Германии унесло жизни по меньшей мере 59 человек, а 1 тыс. 300 человек пропали без вести.

После вызванных циклоном «Бернд» мощных ливней, обрушившиеся на Германию наводнения отмечены во многих городах по берегам Рейна и его притоков. Об этом пишет Reuters.

В Арвайлере проводится масштабная спасательная операция. Сотрудники экстренных служб эвакуировали из опасного района уже около тысячи человек.

Тем временем Ангела Меркель заявила, что масштабы наводнения можно будет оценить лишь в ближайшие дни.

По данным полиции, несколько городов остались отрезанными от внешнего мира из-за наводнения. Люди были вынуждены ждать спасателей на крышах своих домов. Для спасения пострадавших были задействованы вертолеты.

Спасательные операции в низкогорном регионе Айфель замедляет то, что стихия заблокировала дороги, а мобильная связь и интернет работают с перебоями.

Некоторые поселки разрушены полностью, потому что старые дома из кирпича и дерева не выдержали давления воды.

Напомним, сильные дожди пришли в Западную Германию с циклоном «Бернд». Из-за непогоды несколько крупных рек страны, включая Рейн, вышли из берегов. Уровень воды на улицах поднялся выше первых этажей.