Причину отставки Авакова назвал Геращенко. Фото: Слово и дело

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Арсен Аваков, экс-министр внутренних дел Украины, принял решение уйти в отставку после личной просьбы об этом со стороны президента Владимира Зеленского.

Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире канала «Украина 24».

Решение президента было предложить Арсену Борисовичу уйти в отставку, Арсен Борисович принял это решение, — сообщил он.

По словам Геращенко, решение об отставке было спокойным и взвешенным, так как «оно достаточно давно готовилось».

Напомним, отставку Арсена Авакова с должности главы МВД поддержал в Раде 291 нардеп. Не дали согласия на увольнение семь депутатов, многие нардепы не голосовали, а 17 — воздержались.

Аваков занимал эту должность с февраля 2014 года. Президент и его партия намерены 16 июля утвердить в должности главы МВД Дениса Монастырского, действующего председателя Комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности.