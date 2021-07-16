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Ракурс
Причину відставки Авакова назвав Геращенко. Фото: Слово і діло

Причину відставки Авакова назвав Геращенко

16 лип 2021, 08:22
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Арсен Аваков, екс-міністр внутрішніх справ України, прийняв рішення піти у відставку після особистого прохання про це з боку президента Володимира Зеленського.

Про це заявив заступник глави МВС Антон Геращенко в ефірі каналу «Україна 24».

Рішення президента було запропонувати Арсену Борисовичу піти у відставку, Арсен Борисович прийняв це рішення, — повідомив він.

За словами Геращенка, рішення про відставку було спокійним і виваженим, оскільки «воно досить давно готувалося».

Нагадаємо, відставку Арсена Авакова з посади очільника МВС підтримав у Раді 291 нардеп. Не дали згоди на звільнення семеро депутатів, чимало нардепів не голосували, а 17 — утрималися.

Аваков обіймав цю посаду з лютого 2014 року. Президент і його партія мають намір 16 липня затвердити на посаді очільника МВС Дениса Монастирського, чинного голову Комітету Ради з питань правоохоронної діяльності.

Джерело: Ракурс


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