День бухгалтера і Всесвітній день змій святкують 16 липня

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День бухгалтера 16 липня відзначають в Україні, а у світі — Всесвітній день змій. До вашої уваги традиції та прикмети на цей день.

16 липня — 197-й день року (198-й у високосні роки) в григоріанському календарі. До кінця року залишається 168 днів.

Іменини 16 липня

День ангела сьогодні відзначають: Анатолій, Василь, Георгій, Герасим, Демид, Іван, Костянтин, Марко, Михайло, Никодим, Пилип, Хома.

16 липня — Маків день

Цього дня також вшановують пам’ять мучеників Мокія і Демида, які жили в часи правління імператора Максиміліана і були відомі як ревні християни. Спочатку вони поклонялися ідолам, а потім навернулися у християнство.

День бухгалтера

День бухгалтера та аудитора — професійне свято в Україні. Його щороку, починаючи з 2004 року, відзначають 16 липня. Дата святкування вибрана на честь дня ухвалення закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (16 липня 1999 року).

Окрім цього, 16 липня 1990 року Верховна Рада ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. У преамбулі цього документа проголошувалося «верховенство, самостійність, повнота і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах». Від імені українського народу могла виступати тільки Верховна Рада. Територія України в наявних кордонах проголошувалася недоторканою.

Народні прикмети 16 липня