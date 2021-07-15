День бухгалтера и Всемирный день змей празднуют 16 июля

День бухгалтера и Всемирный день змей празднуют 16 июляhttps://racurs.ua/n157493-den-buhgaltera-i-vsemirnyy-den-zmey-prazdnuut-16-iulya.htmlРакурс
День бухгалтера 16 июля отмечают в Украине, а в мире — Всемирный день змей.
16 июля — 197-й день года (198-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 168 дней.
Именины 16 июля
День ангела сегодня отмечают: Анатолий, Василий, Георгий, Герасим, Демид, Иван, Константин, Марк, Михаил, Никодим, Филипп, Фома.
16 июля — Маков день
В этот день также чествуют память мучеников Мокия и Демида, которые жили во времена правления императора Максимилиана и были известны как ревностные христиане. Сначала они поклонялись идолам, а затем обратились в христианство.
День бухгалтера
День бухгалтера и аудитора — профессиональный праздник в Украине. Его ежегодно, начиная с 2004 года, отмечают 16 июля. Дата празднования выбрана в честь дня принятия закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» (16 июля 1999 года).
Кроме этого, 16 июля 1990 года Верховная Рада приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины. В преамбуле этого документа провозглашалось «верховенство, самостоятельность, полнота и неделимость власти Республики в пределах ее территории, независимость и равноправие во внешних отношениях». От имени украинского народа могла выступать только Верховная Рада. Территория Украины в существующих границах провозглашалась неприкосновенной.
Народные приметы 16 июля
Слышны раскаты грома во время грозы — к длительной непогоде;
Мошки и комары летают роем — в ближайшую неделю будет хорошая погода;
Паук выходит из гнезда и плетет новую паутину — к хорошей погоде.