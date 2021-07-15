День бухгалтера и Всемирный день змей празднуют 16 июля

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День бухгалтера 16 июля отмечают в Украине, а в мире — Всемирный день змей.

16 июля — 197-й день года (198-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 168 дней.

Именины 16 июля

День ангела сегодня отмечают: Анатолий, Василий, Георгий, Герасим, Демид, Иван, Константин, Марк, Михаил, Никодим, Филипп, Фома.

16 июля — Маков день

В этот день также чествуют память мучеников Мокия и Демида, которые жили во времена правления императора Максимилиана и были известны как ревностные христиане. Сначала они поклонялись идолам, а затем обратились в христианство.

День бухгалтера

День бухгалтера и аудитора — профессиональный праздник в Украине. Его ежегодно, начиная с 2004 года, отмечают 16 июля. Дата празднования выбрана в честь дня принятия закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» (16 июля 1999 года).

Кроме этого, 16 июля 1990 года Верховная Рада приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины. В преамбуле этого документа провозглашалось «верховенство, самостоятельность, полнота и неделимость власти Республики в пределах ее территории, независимость и равноправие во внешних отношениях». От имени украинского народа могла выступать только Верховная Рада. Территория Украины в существующих границах провозглашалась неприкосновенной.

Народные приметы 16 июля