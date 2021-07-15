Археологи нашли стену Иерусалима, устоявшую перед Вавилоном

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Ракурс

Стену Иерусалима, устоявшую перед Вавилоном, удалось обнаружить археологам в ходе раскопок, которые сейчас проходят в иерусалимском Граде Давида. Специалисты выявили фрагмент оборонительной стены, окружавшей столицу древней Иудеи в период Первого храма (950 — 586 годы до нашей эры).

Стены защитили город от нескольких попыток захвата, пока не пришли вавилоняне и не смогли взять Иерусалим. Следы уничтожения города можно увидеть благодаря археологическим изысканиям. Часть города была разрушена полностью, но стены сохранились до нашего времени, — отметили руководители раскопок Филипп Вокусавович и Джо Узиэль, пишет NEWSru.co.il.

Обнаруженный фрагмент находился на восточном склоне, между частями стены, раскопанными в 1960-е годы. Восстановление стены, разрушенной при раскопках в начале XX века, позволяет взглянуть на дополнительный 30-метровый участок стены высотой 2,5 м, а толщиной 5 м.

По мнению археологов, при штурме восточная стена осталась целой благодаря крутому склону в этой части города. Однако следы разрушения Иерусалима были найдены и здесь.

Напомним, ранее у стены исследователи раскопали здание, в котором были кувшины с характерным для конца эпохи Первого храма узором, а также вавилонская печать с изображением богов Мардука и Нево.

Источник: NEWSru.co.il