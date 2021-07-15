Тюленя на Гавайях решили погладить супруги из США, а не стоило

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Тюленя на Гавайях решили погладить супруги из США. Такая выходка обернулась для них штрафом. Речь идет о паре из штата Луизиана, которая во время медового месяца решила погладить редкого гавайского тюленя-монаха, который отдыхал на побережье острова Кауаи.

Женщина коснулась животного, однако оно агрессивно отреагировало на такое внимание. Американка быстро отбежала в сторону. Видео этого инцидента снимал ее муж, а позже пара опубликовала его в соцсетях. В Instagram его посмотрели свыше 60 тыс. раз, пишет Insider.

Гавайские тюлени-монахи ㅡ редкие морские млекопитающие, один из двух видов тюленей-монахов, которые существуют с численностью в мире 1 тыс. 400 особей. Поэтому к ним запрещено приближаться — за нарушение правил грозит штраф до 50 тыс. долл. или пять лет тюрьмы.

После того, как видеоролик супругов стал вирусным в соцсетях, его заметили правоохранители. С американцами связалось Национальное управление океанических и атмосферных исследований. Им должны выписать штраф, но сколько именно ㅡ неизвестно. Сейчас власти расследуют этот инцидент. Супруги уже извинились за свои действия и отметили, что не желали вреда животному.

Источник: Insider