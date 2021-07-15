Погладити тюленя на Гаваях вирішила американка, а не варто було

https://racurs.ua/ua/n157491-pogladyty-tulenya-na-gavayah-vyrishyla-amerykanka-a-ne-varto-bulo-video.html

Ракурс

Тюленя на Гаваях вирішило погладити подружжя зі США. Така витівка обернулася для них штрафом. Йдеться про пару зі штату Луїзіана, яка під час медового місяця вирішила погладити рідкісного гавайського тюленя-монаха, котрий відпочивав на узбережжі острова Кауаї.

Жінка торкнулася тварини, проте та відреагувала агресивно. Американка швидко відбігла убік. Відео цього інциденту знімав її чоловік, а пізніше пара опублікувала його у соцмережах. В Instagram воно набрало понад 60 тис. переглядів, пише Insider.

Гавайські тюлені-монахи ㅡ рідкісні морські ссавці, один з двох видів тюленів-монахів, які існують донині з чисельністю лише 1 тис. 400 особин. Тому до них заборонено наближатися — за порушення правил загрожує штраф до 50 тис. дол. або п’ять років в’язниці.

Після того, як відеоролик подружжя став вірусним у соцмережах, його помітили правоохоронці. З американцями сконтактувалося Національне управління океанічних і атмосферних досліджень. Їм мають виписати штраф, але скільки саме ㅡ невідомо. Зараз влада розслідує цей інцидент. Подружжя вже вибачилося за свої дії й зазначило, що не бажало шкоди тварині.

Джерело: Insider