Кримінальну відповідальність з 14 років за знущання над тваринами ввела Рада

https://racurs.ua/ua/n157487-kryminalnu-vidpovidalnist-z-14-rokiv-za-znuschannya-nad-tvarynamy-vvela-rada.html

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Відповідальність за жорстоке поводження з тваринами значно посилила Верховна Рада, підтримавши 285 голосами «за» у другому читанні та в цілому проект закону № 2351, який передбачає внесення змін до законодавства щодо імплементації положень міжнародних угод та директив Євросоюзу у сфері охорони тваринного та рослинного світу.

Депутати ухвалили законопроект № 2351, який захистить тисячі тварин від знущань, експлуатації, жорстокості та смерті! Ми дякуємо депутатам за правильне рішення, а також вітаємо усіх колег-зоозахисників, активістів і просто небайдужих громадян, — інформує зоозахисна громадська організація UAnimals.

Проект закону забороняє:

евтаназію як метод регулювання чисельності безпритульних тварин;

контрабанду диких тварин;

фотопослуги з дикими тваринами;

пропаганду жорстокого поводження з тваринами;

бити, вбивати, труїти і калічити безпритульних тварин;

жебракувати з тваринами;

утримання диких великих тварин в закладах громадського харчування та інших непристосованих для цього місцях;

утримування тварин у підвальних приміщеннях;

залишення тварин в салоні автомобілю при температурі навколишнього середовища, вищій за +20ºС та нижчій за -5ºС.

Окрім цього, законопроект підсилює кримінальну та адміністративну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, заходи щодо боротьби з браконьєрством та розширює права місцевих рад з питань захисту тварин від жорстокого поводження.

Також документ вдосконалює правила поводження з тваринами в сільському господарстві.

Відтепер адміністративна відповідальність за жорстоке або безвідповідальне поводження з тваринами наступатиме з 16 років, а кримінальна — з 14 років. Додатково тварин зможуть вилучати та конфісковувати у випадках жорсткого поводження, а особа, яка вчинила злочин проти тварин — не зможе їх утримувати впродовж п’яти років.