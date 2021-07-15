“Слугу” Корнієнка засипали рублями в Києві

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Ракурс

Олександр Корнієнко, лідер політсили Володимира Зеленського «Слуга народу», отримав сувенірні російські рублі від учасників акції на захист української мови «Не дамо продати мову», яка відбулася 15 липня під стінами Верховної Ради.

Голова партії «слуг», убивця мови Корнієнко отримав свою порцію рублів за спробу знищити закон про мову, — зазначається у Фейсбук-повідомленні руху «Відсіч».

Відомо, що активісти розкидали сувенірні рублі, а також намагалися дати їх Корнієнку, який раніше подав правку, що нівелює дію мовного закону. Також під час акції виникла сутичка між активістом та правоохоронцем.

Нагадаємо, «Ракурс» вже повідомляв, що мовний закон знову хотіла змінити монобільшість у Верховній Раді. У ньому з’явилися нові правки, через які намагаються нівелювати дію закону про українську мову. Поправки № 13 та № 14 виводять створення та показ фільмів і телепрограм з-під дії закону про українську мову. Заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко є одним з авторів цих «мовних поправок». Ще один ініціатор відтермінування норм закону про українську мову — «слуга» Максим Бужанський. Згодом ці правки вдалося відбити у Раді. Тому мовний закон в Україні переходить до нового етапу — 16 липня 2021 року набувають чинності норми, які розширять використання української мови.

Окрім цього, нещодавно Нацрада з питань телебачення і радіомовлення у другому кварталі промоніторила 27 телеканалів щодо дотримання мовних квот. З 17 по 23 травня у період з 18.00 до 22.00 частка державної мови на каналах була наступною: «1+1» — 79%, «Україна» — 76%, ICTV — 84%, «Інтер» — 77%.