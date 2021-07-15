«Слугу» Корниенко засыпали рублями в Киеве

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Ракурс

Александр Корниенко, лидер политсилы Владимира Зеленского «Слуга народа», получил сувенирные российские рубли от участников акции в защиту украинского языка «Не дадим продать язык», которая состоялась 15 июля под стенами Верховной Рады.

Председатель партии «слуг», убийца языка Корниенко получил свою порцию рублей за попытку уничтожить закон о языке, — отмечается в Фейсбук-сообщении движения «Відсіч».

Известно, что активисты разбросали сувенирные рубли, а также пытались дать их Корниенко, который ранее подал правку, что нивелирует действие языкового закона. Также во время акции произошла стычка между активистом и полицейским.

Напомним, «Ракурс» уже сообщал, что языковой закон снова хотят изменить в Верховной Раде. В нем появились новые правки, с помощью которых пытаются нивелировать действие закона об украинском языке. Поправки № 13 и № 14 выводят создание и показ фильмов и телепрограмм из-под действия закона об украинском языке. Замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко является одним из авторов этих «языковых правок». Еще один инициатор отсрочки норм закона об украинском языке — «слуга» Максим Бужанский. Впоследствии эти правки удалось отбить. Поэтому языковой закон в Украине переходит к новому этапу — 16 июля 2021 года вступают в силу нормы, которые расширят использование украинского языка.

Кроме этого, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания во втором квартале проверил 27 телеканалов на предмет соблюдения языковых квот. С 17 по 23 мая в период с 18.00 до 22.00 доля государственного языка на каналах была следующей: «1+1» — 79%, «Украина» — 76%, ICTV — 84%, «Интер» — 77%.