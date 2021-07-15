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Уголовную ответственность с 14 лет за жестокость к животным ввела Рада
Уголовную ответственность с 14 лет за жестокость к животным ввела Радаhttps://racurs.ua/n157487-ugolovnuu-otvetstvennost-s-14-let-za-jestokost-k-jivotnym-vvela-rada.htmlРакурс
Ответственность за жестокое обращение с животными значительно усилила Верховная Рада, поддержав 285 голосами «за» во втором чтении и в целом проект закона № 2351, который предусматривает внесение изменений в законодательство об имплементации положений международных соглашений и директив Евросоюза в сфере охраны животного и растительного мира.
Депутаты приняли законопроект № 2351, который защитит тысячи животных от издевательств, эксплуатации, жестокости и смерти! Мы благодарим депутатов за правильное решение, а также приветствуем всех коллег-зоозащитников, активистов и просто неравнодушных граждан, — информирует зоозащитная общественная организация UAnimals.
Проект закона запрещает:
эвтаназию как метод регулирования численности бездомных животных;
контрабанду диких животных;
фотоуслуги с дикими животными;
пропаганду жестокого обращения с животными;
бить, убивать, травить и калечить бездомных животных;
попрошайничать с животными;
содержание диких больших животных в заведениях общественного питания и других неприспособленных для этого местах;
удерживать животных в подвальных помещениях;
оставлять животных в салоне автомобиля при температуре окружающей среды, превышающей +20°С и ниже -5ºС.
Кроме этого, законопроект усиливает уголовную и административную ответственность за жестокое обращение с животными, меры по борьбе с браконьерством и расширяет права местных советов по защите животных от жестокого обращения.
Также документ совершенствует правила обращения с животными в сельском хозяйстве.
Теперь административная ответственность за жестокое или безответственное обращение с животными будет наступать с 16 лет, а уголовная — с 14 лет. Дополнительно животных смогут изымать и конфисковывать в случаях жестокого обращения, а лицо, совершившее преступление против животных — не сможет их содержать в течение пяти лет.
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