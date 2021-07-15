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Ракурс
Уголовную ответственность с 14 лет за жестокость к животным ввела Рада

Уголовную ответственность с 14 лет за жестокость к животным ввела Рада

15 июл 2021, 20:30
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Ответственность за жестокое обращение с животными значительно усилила Верховная Рада, поддержав 285 голосами «за» во втором чтении и в целом проект закона № 2351, который предусматривает внесение изменений в законодательство об имплементации положений международных соглашений и директив Евросоюза в сфере охраны животного и растительного мира.

Депутаты приняли законопроект № 2351, который защитит тысячи животных от издевательств, эксплуатации, жестокости и смерти! Мы благодарим депутатов за правильное решение, а также приветствуем всех коллег-зоозащитников, активистов и просто неравнодушных граждан, — информирует зоозащитная общественная организация UAnimals.

Проект закона запрещает:

  • эвтаназию как метод регулирования численности бездомных животных;

  • контрабанду диких животных;

  • фотоуслуги с дикими животными;

  • пропаганду жестокого обращения с животными;

  • бить, убивать, травить и калечить бездомных животных;

  • попрошайничать с животными;

  • содержание диких больших животных в заведениях общественного питания и других неприспособленных для этого местах;

  • удерживать животных в подвальных помещениях;

  • оставлять животных в салоне автомобиля при температуре окружающей среды, превышающей +20°С и ниже -5ºС.

Кроме этого, законопроект усиливает уголовную и административную ответственность за жестокое обращение с животными, меры по борьбе с браконьерством и расширяет права местных советов по защите животных от жестокого обращения.

Также документ совершенствует правила обращения с животными в сельском хозяйстве.

Теперь административная ответственность за жестокое или безответственное обращение с животными будет наступать с 16 лет, а уголовная — с 14 лет. Дополнительно животных смогут изымать и конфисковывать в случаях жестокого обращения, а лицо, совершившее преступление против животных — не сможет их содержать в течение пяти лет.

Источник: Ракурс


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