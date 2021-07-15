Уголовную ответственность с 14 лет за жестокость к животным ввела Рада

https://racurs.ua/n157487-ugolovnuu-otvetstvennost-s-14-let-za-jestokost-k-jivotnym-vvela-rada.html

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Ответственность за жестокое обращение с животными значительно усилила Верховная Рада, поддержав 285 голосами «за» во втором чтении и в целом проект закона № 2351, который предусматривает внесение изменений в законодательство об имплементации положений международных соглашений и директив Евросоюза в сфере охраны животного и растительного мира.

Депутаты приняли законопроект № 2351, который защитит тысячи животных от издевательств, эксплуатации, жестокости и смерти! Мы благодарим депутатов за правильное решение, а также приветствуем всех коллег-зоозащитников, активистов и просто неравнодушных граждан, — информирует зоозащитная общественная организация UAnimals.

Проект закона запрещает:

эвтаназию как метод регулирования численности бездомных животных;

контрабанду диких животных;

фотоуслуги с дикими животными;

пропаганду жестокого обращения с животными;

бить, убивать, травить и калечить бездомных животных;

попрошайничать с животными;

содержание диких больших животных в заведениях общественного питания и других неприспособленных для этого местах;

удерживать животных в подвальных помещениях;

оставлять животных в салоне автомобиля при температуре окружающей среды, превышающей +20°С и ниже -5ºС.

Кроме этого, законопроект усиливает уголовную и административную ответственность за жестокое обращение с животными, меры по борьбе с браконьерством и расширяет права местных советов по защите животных от жестокого обращения.

Также документ совершенствует правила обращения с животными в сельском хозяйстве.

Теперь административная ответственность за жестокое или безответственное обращение с животными будет наступать с 16 лет, а уголовная — с 14 лет. Дополнительно животных смогут изымать и конфисковывать в случаях жестокого обращения, а лицо, совершившее преступление против животных — не сможет их содержать в течение пяти лет.