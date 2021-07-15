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Ракурс
Гігантська пилова хмара з Африки насувається на Україну

Гігантська пилова хмара з Африки насувається на Україну (КАРТА)

15 лип 2021, 21:42
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Пилова хмара з Африки рухається в Україну з Центру Європи, котрий нині охоплено потужним циклоном. Цей циклон засмоктує пил з Лівійської пустелі й формує хмару, яка рухається повз Грецію, сусідів України — Румунію і Польщу, й сягає Литви.

Про це повідомляє синоптик Валерій Латуха у Facebook.

Пилова хмара прямує повз Грецію, Румунію, Польщу, сягає Литви. Звідти повільно розтікається вздовж широти на схід через Білорусь та зачіпає близько третини України з півночі, — вказав синоптик.

Він додав, що його інформація актуальна на 15 липня.

Частинки пилу в повітрі (аерозолі) перешкоджають проходженню світла через атмосферу. Аерозолі загрожують здоров’ю людей при вдиханні повітря, особливо тим, хто страждає на астму чи інші респіраторні захворювання.

Джерело: Ракурс


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