Гігантська пилова хмара з Африки насувається на Україну

https://racurs.ua/ua/n157490-gigantska-pylova-hmara-z-afryky-nasuvaietsya-na-ukrayinu-karta.html

Ракурс

Пилова хмара з Африки рухається в Україну з Центру Європи, котрий нині охоплено потужним циклоном. Цей циклон засмоктує пил з Лівійської пустелі й формує хмару, яка рухається повз Грецію, сусідів України — Румунію і Польщу, й сягає Литви.

Про це повідомляє синоптик Валерій Латуха у Facebook.

Пилова хмара прямує повз Грецію, Румунію, Польщу, сягає Литви. Звідти повільно розтікається вздовж широти на схід через Білорусь та зачіпає близько третини України з півночі, — вказав синоптик.

Він додав, що його інформація актуальна на 15 липня.

Частинки пилу в повітрі (аерозолі) перешкоджають проходженню світла через атмосферу. Аерозолі загрожують здоров’ю людей при вдиханні повітря, особливо тим, хто страждає на астму чи інші респіраторні захворювання.