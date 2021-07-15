Гигантское пылевое облако из Африки сунет на Украину

https://racurs.ua/n157490-gigantskoe-pylevoe-oblako-iz-afriki-sunet-na-ukrainu-karta.html

Ракурс

Пылевое облако из Африки движется в Украину из Центра Европы, который сейчас охвачен мощным циклоном. Этот циклон засасывает пыль Ливийской пустыни и формирует облако, движущееся через Грецию, соседей Украины — Румынию и Польшу, и достигающее Литвы.

Об этом сообщает синоптик Валерий Латуха в Facebook.

Пылевое облако направляется через Грецию, Румынию, Польшу, достигает Литвы. Оттуда медленно растекается вдоль широты на восток через Беларусь и затрагивает около трети Украины с севера, — указал синоптик.

Он добавил, что его информация актуальна на 15 июля.

Частицы пыли в воздухе (аэрозоли) препятствуют прохождению света через атмосферу. Аэрозоли угрожают здоровью людей при вдыхании воздуха, особенно теми, кто страдает от астмы или других респираторных заболеваний.