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Ракурс
Гигантское пылевое облако из Африки сунет на Украину

Гигантское пылевое облако из Африки надвигается на Украину (КАРТА)

15 июл 2021, 21:42
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Пылевое облако из Африки движется в Украину из Центра Европы, который сейчас охвачен мощным циклоном. Этот циклон засасывает пыль Ливийской пустыни и формирует облако, движущееся через Грецию, соседей Украины — Румынию и Польшу, и достигающее Литвы.

Об этом сообщает синоптик Валерий Латуха в Facebook.

Пылевое облако направляется через Грецию, Румынию, Польшу, достигает Литвы. Оттуда медленно растекается вдоль широты на восток через Беларусь и затрагивает около трети Украины с севера, — указал синоптик.

Он добавил, что его информация актуальна на 15 июля.

Частицы пыли в воздухе (аэрозоли) препятствуют прохождению света через атмосферу. Аэрозоли угрожают здоровью людей при вдыхании воздуха, особенно теми, кто страдает от астмы или других респираторных заболеваний.

Источник: Ракурс


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