Где пройдут дожди 16 июля, рассказал Укргидрометцентр

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Ракурс

Погода в Украине 16 июля ожидается жаркой с температурой ночью 17−23°С и днем — до 35 °C. На юге и востоке страны столбик термометра прогреется до 31−35°С. В карпатском регионе и местами в восточных областях возможны кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики прогнозируют продолжение невероятной жары в последний рабочий день. В пятницу на локальные дожди могут рассчитывать только жители нескольких регионов — Львовщины, Ивано-Франковской, Тернопольской, Харьковской, Черниговской, Сумской и Запорожской областей. Несмотря на осадки температура воздуха не будет снижаться и останется в пределах 30−35°С. На всей остальной территории страны будет без дождей.

Погода в Киеве прогнозируется солнечной и теплой, возможны небольшие осадки. Днем температура поднимется до 34 °C.

Погода в Ужгороде днем будет солнечной, здесь синоптики не исключают кратковременных дождей.

Погода во Львове ожидается с температурой 30−32°С, днем возможны дожди.

Погода в Одессе прогнозируется жаркой, без осадков. Столбики термометра будут показывать — 30−32°С.

Погода в Днепре также будет без осадков и с температурой до 35 °C.

Погода в Харькове 16 июля может порадовать местных жителей кратковременными осадками в виде дождя. Воздух прогреется до 31−33°С.

Геомагнитная обстановка в Украине 16 июля ожидается спокойная, магнитные бури не прогнозируются.

Напомним, 16−18 июля в Киеве объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Поэтому в течение пожароопасного периода запрещается разведение костров и курение в лесах и лесопосадках, заезд на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортных средств и заправка топливных баков во время работы двигателя.