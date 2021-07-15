Де пройдуть дощі 16 липня, розповів Укргідрометцентр — погода 16 липня

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Погода в Україні 16 липня очікується спекотною з температурою вночі 17−23°С та вдень до 35 °C. На півдні та сході країни стовпчик термометра прогріється до 31−35°С. У карпатському регіоні та подекуди у східних областях можливі короткочасні дощі та грози.

Про це інформує Укргідрометцентр.

Синоптики прогнозують продовження неймовірної спеки в останній робочий день. У п’ятницю на локальні дощі можуть розраховувати лише мешканці кількох регіонів — Львівщини, Івано-Франківщини, Тернопільщини, Харківщини, Чернігівщини, Сумщини, Запоріжжя. Попри опади температура повітря не знижуватиметься й коливатиметься у межах 30−35°С. На усій іншій території країни буде без дощів.

Погода у Києві прогнозується сонячною і теплою, можливі невеликі опади. Вдень температура підніметься до 34 °C.

Погода в Ужгороді вдень буде сонячною, тут синоптики не виключають короткочасних дощів.

Погода у Львові очікується з температурою 30−32°С, вдень можливі дощі.

Погода в Одесі прогнозується спекотною, без опадів. Стовпчики термометра показуватимуть — 30−32°С.

Погода у Дніпрі також буде без опадів з температурою до 35 °C.

Погода у Харкові 16 липня може порадувати місцевих мешканців короткочасними опадами у вигляді дощу. Повітря прогріється до 31−33°С.

Геомагнітна обстановка в Україні 16 липня очікується спокійна, магнітні бурі не прогнозуються.

Нагадаємо, 16−18 липня в Києві оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Тому протягом пожежонебезпечного періоду забороняється розведення багать і паління в лісах і лісопосадках, заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів і заправка паливних баків під час роботи двигуна.