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Ракурс
Минюст назвал экзотические имена детей в Украине

Минюст назвал экзотические имена детей в Украине

15 июл 2021, 21:17
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Имена девочек и мальчиков, которыми украинцы чаще всего называли новорожденных детей в первом полугодии 2021, обнародовало 15 июля Министерство юстиции Украины. Минюст собрал перечень редких и экзотических имен, которые дополнили традиционные для Украины имена.

Выбор имени ребенка — право родителей. Кто-то в этом вопросе гонится за экзотикой, кто-то следует национальным традициям. Однако большинство все же предпочитает привычные для нашего края имена, — говорится в сообщении.

В течение первого полугодия самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих детей, стали:

  • Анна, София, Мария, Виктория, Дарья, Вероника, Полина — для девочек;

  • Артем, Александр, Максим, Богдан, Назар, Дмитрий — для мальчиков.

Кроме этого, редкими именами для детей стали:

  • для девочек: Октавия, Фелиция, Мелисса, Божена, Весенняя, Камильена, Кассандра, Мальвина, Санта, Квитослава, Сапфира, Тиша, Юнона, Афина, Эсмеральда, Мадонна, Жасмин, Искра, Златослава, Цветок, Империя, Росинка, Флорентина, Герда, Мелодисон, Ильинка, Аврора.

  • для мальчиков: Ахиллес, Измаил, Принц, Одиссей, Тамерлан, Осман, Соломон, Эней, Царь, Моисей, Рожден, Варфоломей, Куонг Кыонг, Сулейман, Ксенофонт, Златослав.

Источник: Ракурс


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