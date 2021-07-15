Минюст назвал экзотические имена детей в Украине

https://racurs.ua/n157489-minust-nazval-ekzoticheskie-imena-detey-v-ukraine.html

Ракурс

Имена девочек и мальчиков, которыми украинцы чаще всего называли новорожденных детей в первом полугодии 2021, обнародовало 15 июля Министерство юстиции Украины. Минюст собрал перечень редких и экзотических имен, которые дополнили традиционные для Украины имена.

Выбор имени ребенка — право родителей. Кто-то в этом вопросе гонится за экзотикой, кто-то следует национальным традициям. Однако большинство все же предпочитает привычные для нашего края имена, — говорится в сообщении.

В течение первого полугодия самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих детей, стали:

Анна, София, Мария, Виктория, Дарья, Вероника, Полина — для девочек;

Артем, Александр, Максим, Богдан, Назар, Дмитрий — для мальчиков.

Кроме этого, редкими именами для детей стали: