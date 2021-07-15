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Минюст назвал экзотические имена детей в Украине
Минюст назвал экзотические имена детей в Украинеhttps://racurs.ua/n157489-minust-nazval-ekzoticheskie-imena-detey-v-ukraine.htmlРакурс
Имена девочек и мальчиков, которыми украинцы чаще всего называли новорожденных детей в первом полугодии 2021, обнародовало 15 июля Министерство юстиции Украины. Минюст собрал перечень редких и экзотических имен, которые дополнили традиционные для Украины имена.
Выбор имени ребенка — право родителей. Кто-то в этом вопросе гонится за экзотикой, кто-то следует национальным традициям. Однако большинство все же предпочитает привычные для нашего края имена, — говорится в сообщении.
В течение первого полугодия самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих детей, стали:
Анна, София, Мария, Виктория, Дарья, Вероника, Полина — для девочек;
Артем, Александр, Максим, Богдан, Назар, Дмитрий — для мальчиков.
Кроме этого, редкими именами для детей стали:
для девочек: Октавия, Фелиция, Мелисса, Божена, Весенняя, Камильена, Кассандра, Мальвина, Санта, Квитослава, Сапфира, Тиша, Юнона, Афина, Эсмеральда, Мадонна, Жасмин, Искра, Златослава, Цветок, Империя, Росинка, Флорентина, Герда, Мелодисон, Ильинка, Аврора.
для мальчиков: Ахиллес, Измаил, Принц, Одиссей, Тамерлан, Осман, Соломон, Эней, Царь, Моисей, Рожден, Варфоломей, Куонг Кыонг, Сулейман, Ксенофонт, Златослав.
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