Мін’юст назвав екзотичні імена, якими цьогоріч називали дітей

https://racurs.ua/ua/n157489-min-ust-nazvav-ekzotychni-imena-yakymy-cogorich-nazyvaly-ditey.html

Ракурс

Імена дівчаток і хлопчиків, котрими українці найчастіше називали новонароджених дітей в першому півріччі 2021 року, оприлюднило 15 липня Міністерство юстиції України. Мін’юст зібрав перелік рідкісних й екзотичних імен, які доповнили традиційні для України власні назви.

Вибір імені дитини — право батьків. Хтось у цьому питанні женеться за екзотикою, хтось слідує національним традиціям. Проте більшість все ж віддає перевагу звичним для нашого краю іменам, — йдеться у повідомленні.

Впродовж першого півріччя найпопулярнішими іменами, якими українці називали своїх малюків, стали:

Анна, Софія, Марія, Вікторія, Дар’я, Вероніка, Поліна — для дівчаток;

Артем, Олександр, Максим, Богдан, Назар, Дмитро — для хлопчиків.

Окрім цього, рідкісними іменами для дітей стали: