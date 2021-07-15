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Мін’юст назвав екзотичні імена, якими цьогоріч називали дітей
Мін’юст назвав екзотичні імена, якими цьогоріч називали дітейhttps://racurs.ua/ua/n157489-min-ust-nazvav-ekzotychni-imena-yakymy-cogorich-nazyvaly-ditey.htmlРакурс
Імена дівчаток і хлопчиків, котрими українці найчастіше називали новонароджених дітей в першому півріччі 2021 року, оприлюднило 15 липня Міністерство юстиції України. Мін’юст зібрав перелік рідкісних й екзотичних імен, які доповнили традиційні для України власні назви.
Вибір імені дитини — право батьків. Хтось у цьому питанні женеться за екзотикою, хтось слідує національним традиціям. Проте більшість все ж віддає перевагу звичним для нашого краю іменам, — йдеться у повідомленні.
Впродовж першого півріччя найпопулярнішими іменами, якими українці називали своїх малюків, стали:
Анна, Софія, Марія, Вікторія, Дар’я, Вероніка, Поліна — для дівчаток;
Артем, Олександр, Максим, Богдан, Назар, Дмитро — для хлопчиків.
Окрім цього, рідкісними іменами для дітей стали:
для дівчаток: Октавія, Феліція, Меліса, Божена, Весняна, Камільєна, Кассандра, Мальвіна, Санта, Квітослава, Сапфіра, Тіша, Юнона, Афіна, Есмеральда, Мадонна, Жасмін, Іскра, Златослава, Квітка, Імпєрія, Росінка, Флорентіна, Герда, Мелодісон, Іллінка, Аврора.
для хлопчиків: Ахілес, Ізмаїл, Принц, Одисей, Тамерлан, Осман, Соломон, Еней, Царь, Мойсей, Рожден, Варфоломій, Куонг Кионг, Сулейман, Ксенофонт, Златослав.
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