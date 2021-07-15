Археологи знайшли стіну Єрусалима, яка встояла перед Вавилоном

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Єрусалимську стіну, яка встояла перед Вавилоном, вдалося виявити археологам під час розкопок, які зараз тривають у єрусалимському Місті Давида. Фахівці виявили фрагмент оборонної стіни, що оточувала столицю стародавньої Іудеї в період Першого храму (950 — 586 років до нашої ери).

Стіни захистили місто від кількох спроб захоплення, поки не прийшли вавилоняни і не змогли захопити Єрусалим. Сліди знищення міста можна побачити завдяки археологічним дослідженням. Частина міста була зруйнована вщент, але стіни збереглися донині, — зауважили керівники розкопок Філіп Вокусавович і Джо Узіель, пише NEWSru.co.il.

Виявлений фрагмент знаходився на східному схилі, між частинами стіни, які були розкопані у 1960-і роки. Відновлення стіни, зруйнованої під час розкопок на початку XX століття, дозволяє поглянути на додаткову 30-метрову ділянку стіни висотою 2,5 м, а товщиною 5 м.

На думку археологів, під час штурму східна стіна залишилася цілою завдяки крутому схилу в цій частині міста. Однак сліди руйнування Єрусалима були знайдені й тут.

Нагадаємо, раніше біля стіни дослідники розкопали будинок, в якому знайшли глечики з характерним кінцю епохи Першого храму візерунком, а також вавилонську печатку із зображенням богів Мардука і Нево.

Джерело: NEWSru.co.il