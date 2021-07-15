Наводнение превратило улицы городов Германии в горные реки, фото — Bild

https://racurs.ua/n157463-navodnenie-prevratilo-ulicy-gorodov-germanii-v-gornye-reki-foto-video.html

Ракурс

В Германии из-за наводнения завалились шесть домов и пропали без вести десятки людей.

Сильные дожди пришли в Западную Германию с циклоном «Бернд». Из-за непогоды несколько крупных рек страны, включая Рейн, вышли из берегов. Уровень воды на улицах поднялся выше первых этажей, сообщает Bild.

При этом вода несет по дорогам мусор и подхватывает транспортные средства. Жители подтопленных городов вынуждены пережидать непогоду на крышах своих домов.

В немецком городе Аденау в районе Эйфеля из-за потопа упали шесть жилых домов. При этом еще 25 домов находятся под угрозой обрушения. Местные службы безопасности сообщили, что из-за последствий наводнения погибли по меньшей мере семь человек. По разным данным, пропавшими без вести пока считаются от 30 до 60 человек.

Из-за сильного ветра и дождя частично упал ангар аэропорта в Магадино на юге Швейцарии. Власти заявили о повреждении нескольких самолетов. Пострадавших нет.

В Цюрихе на дороги и железнодорожные пути во время шторма упали деревья, что вызвало хаос на дороге для пассажиров пригородных поездов.

Власти также предупредили граждан, что несколько рек в Швейцарии могут выйти из берегов. Между тем некоторые альпийские перевалы временно закрыты из-за сильного снегопада.

В Германии из-за непрекращающихся дождей повысился уровень воды в реках. По прогнозам метеорологов, в четверг или пятницу Рейн достигнет первой отметки паводка, в результате чего будет ограничено судоходство.

Источник: Bild