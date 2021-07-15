Повені в Німеччині перетворили вулиці міст на гірські річки, фото — Bild

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У Німеччині через повінь впали шість будинків і пропали безвісти десятки людей.

Сильні дощі прийшли в Західну Німеччину із циклоном «Бернд». Через негоду кілька великих річок країни, включаючи Рейн, вийшли з берегів. Рівень води на вулицях піднявся вище перших поверхів, повідомляє Bild.

При цьому вода несе містом сміття і підхоплює транспортні засоби. Жителі підтоплених міст змушені перечікувати негоду на дахах своїх будинків.

В німецькому місті Аденау в районі Ейфеля через потоп впали шість житлових будинків. При цьому ще 25 будинків знаходяться під загрозою обвалення. Місцеві служби безпеки повідомили, що через наслідки повені загинули щонайменше семеро людей. За різними даними, зниклими безвісти наразі вважаються від 30 до 60 жителів.

Через сильний вітер і дощ частково впав ангар аеропорту у Магадіно на півдні Швейцарії. Влада заявила про пошкодження декількох літаків. Постраждалих немає.

У Цюріху на дороги і залізничні колії під час шторму впали дерева, що викликало хаос на дорозі для пасажирів приміських поїздів.

Влада також попередила громадян, що кілька річок в Швейцарії можуть вийти з берегів. Тим часом деякі альпійські перевали тимчасово закриті через сильний снігопад.

У Німеччині через безперервні дощі підвищився рівень води в річках. За прогнозами метеорологів, в четвер або п’ятницю Рейн досягне першої позначки паводку, в результаті чого буде обмежено судноплавство.

Джерело: Bild