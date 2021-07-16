Повінь у Німеччині. Фото: Reuters

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Повінь у Німеччині забрала життя щонайменше 59 осіб, а 1 тис. 300 людей зникли безвісти.

Після викликаних циклоном «Бернд» потужних злив, що обрушилися на країну, повені відзначені в багатьох містах по берегах Рейну і його притоках. Про це пише Reuters.

В Арвайлері проводиться масштабна рятувальна операція. Співробітники екстрених служб евакуювали з небезпечного району вже близько тисячі осіб.

Тим часом Ангела Меркель заявила, що масштаби повені можна буде оцінити лише найближчими днями.

За даними поліції, кілька міст залишилися відрізаними від зовнішнього світу через повінь. Люди були змушені чекати рятувальників на дахах своїх будинків. Для порятунку постраждалих були залучені вертольоти.

Рятувальні операції у низькогірному регіоні Айфель уповільнює те, що стихія заблокувала дороги, а мобільний зв’язок та інтернет працюють із перебоями.

Деякі селища зруйновані повністю, тому що старі будинки з цегли та деревини не витримали тиску води.

Нагадаємо, сильні дощі прийшли в Західну Німеччину із циклоном «Бернд». Через негоду кілька великих річок країни, включаючи Рейн, вийшли з берегів. Рівень води на вулицях піднявся вище перших поверхів.