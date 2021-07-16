COVID-сертифікати України визнали чотири країни — Шмигаль

https://racurs.ua/ua/n157517-covid-sertyfikaty-ukrayiny-vyznaly-chotyry-krayiny-shmygal.html

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Сертифікати вакцинації (COVID-сертифікати), які видає Україна, наразі визнали лише чотири країни, проте в Кабміні обіцяють збільшити їхню кількість. Про це 16 липня під час виступу на «Годині запитань до уряду» у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він також нагадав, що українські COVID-сертифікати з вакцинації почали видавати з 1 липня.

Ми ведемо системну роботу задля визнання українських COVID-сертифікатів за кордоном, аби українці могли вільно подорожувати світом, — заявив Шмигаль з парламентської трибуни.

На сьогодні Угорщина, Греція, Молдова та Туреччина погодилися визнати українські сертифікати.

Мета найближчого часу — розширити географію дії сертифікатів. Цим активно займається Міністерство закордонних справ, — додав глава уряду.

Зауважимо, що першою країною Європейського Союзу, яка визнала українські свідоцтва про вакцинацію і відкрила кордони для українців з 11 червня, стала Угорщина.

Окрім цього, Кабмін планує в найближчі два роки підписати з Євросоюзом п’ять угод, які лібералізують відносини двох сторін у різних сферах. Зокрема, Київ прагне розширити промисловий безвіз для українських промислових товарів. Окрім того, Україна впродовж останніх років лобіює підписання угоди про відкрите небо, енергетичний безвіз або приєднання до європейської енергомережі ENTSO-E, цифровий і митний безвіз.

Нагадаємо, з 5 липня українські COVID-сертифікати, які з 1 липня почали видавати в тестовому режимі, стали доступні першим користувачам мобільного додатку та порталу «Дія».