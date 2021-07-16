COVID-сертификаты Украины признали четыре страны - Шмыгаль

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Сертификаты вакцинации (COVID-сертификаты), которые выдает Украина, на сегодня признали только четыре страны, однако в Кабмине обещают увеличить их количество. Об этом 16 июля во время выступления на «Часе вопросов к правительству» в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он также напомнил, что украинские COVID-сертификаты вакцинации начали выдавать с 1 июля.

Мы ведем системную работу для признания украинских COVID-сертификатов за рубежом, чтобы украинцы могли свободно путешествовать по миру, — заявил Шмыгаль с парламентской трибуны.

Венгрия, Греция, Молдова и Турция уже согласились признать украинские сертификаты.

Цель ближайшего времени — расширить географию действия сертификатов. Этим активно занимается Министерство иностранных дел, — добавил глава правительства.

Отметим, что первой страной Европейского Союза, которая признала украинские свидетельства о вакцинации и открыла границы для украинцев с 11 июня, стала Венгрия.

Кроме этого, Кабмин планирует в ближайшие два года подписать с Евросоюзом пять соглашений о либерализации отношения двух сторон в различных сферах. В частности, Киев стремится расширить промышленный безвиз для украинских промышленных товаров. Кроме того, Украина в течение последних лет лоббирует подписание соглашения об открытом небе, энергетический безвиз или присоединение к европейской энергосети ENTSO-E, цифровой и таможенный безвизы.

Напомним, с 5 июля украинские COVID-сертификаты, которые с 1 июля начали выдавать в тестовом режиме, стали доступны первым пользователям мобильного приложения и портала «Дія».