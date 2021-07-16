Наводнение в Германии – объявлен режим военной катастрофы. Фото: dpa

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Число жертв наводнения в Германии превысило 100 человек, еще более тысячи человек считаются пропавшими без вести.

Министерство обороны Германии ввело режим военной катастрофы. Теперь командиры смогут по собственному решению направлять технику на помощь местным властям. Об этом пишет издание Der Spiegel.

Режим будет действовать в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц, которые наиболее пострадали из-за наводнения. К ликвидации последствий стихийного бедствия привлекли уже 850 военных.

В Германии с понедельника продолжаются ливни, которые вызывал циклон «Бернд». Основной удар непогоды пришелся по западным и юго-западным регионам, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и затапливают улицы. Наводнения произошли не только в Германии, но и в Бельгии и Нидерландах.

Напомним, ранее мы сообщали, что наводнение в Германии унесло жизни по меньшей мере 59 человек, а 1 тыс. 300 человек пропали без вести.

Источник: Der Spiegel