Повінь у Німеччині – оголошено режим військової катастрофи. Фото: dpa

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Кількість жертв повені в Німеччині перевищила 100 осіб, ще понад тисяча людей вважаються зниклими безвісти.

Міністерство оборони країни ввело режим військової катастрофи. Тепер командири зможуть за власним рішенням направляти техніку на допомогу місцевій владі. Про це пише видання Der Spiegel.

Режим діятиме у федеральних землях Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц, які найбільше постраждали через повінь. До ліквідації наслідків стихійного лиха залучили вже 850 військових.

У Німеччині з понеділка тривають зливи, які викликав циклон «Бернд». Основний удар негоди припав на західні та південно-західні регіони, де річки, зокрема Рейн, виходять з берегів і затоплюють вулиці. Повені захопили не тільки Німеччину, а й Бельгію та Нідерланди.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що повінь у Німеччині забрала життя щонайменше 59 осіб, а 1 тис. 300 людей зникли безвісти.

Джерело: Der Spiegel