У небі над Сибіром зник російський пасажирський Ан-28

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Ракурс

У Томській області Росії зник з радарів пасажирський літак Ан-28.

Російські держЗМІ повідомили про перебуввання на його борту 17 людей.

Літак належить авіакомпанії «Сибірська легка авіація». Він виконував рейс Кедровський — Томськ. Ан-28 спочатку перестав виходити на зв’язок, згодом техніка зафіксовала спрацьовування аварійного маяка.

На борту літака перебуває четверо дітей. Повітряне судно здійснювало внутрішній регіональної рейс.

На пошуки літака спрямували авіацію, в тому числі гелікоптери Мі-8. Припускають, що Ан-28 міг зробити жорстку посадку в Бакчарському районі Томської області, оскільки сигнали маяка надходять звідти.

Раніше ми повідомляли, що в Росії на Камчатці розбився пасажирський літак. Ан-26 виконував рейс Петропавловськ-Камчатський — Палана. Він припинив виходити на зв’язок вдень 6 липня. Загинули 28 осіб. Ан-26, ймовірно, врізався в берегову скелю, частина уламків потрапила в море. Можливою причиною аварії міг стати сильний боковий вітер.