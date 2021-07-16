Наступника Авакова у Раді охрестили “ягуаром, надією людей і чесним воїном”

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Денис Монастирський сьогодні очолив Міністерство внутрішніх справ України. Водночас під час обговорення його кандидатури у Верховній Раді представники монобільшості не шкодували епітетів на підтримку свого колеги по фракції «Слуга народу».

Депутати політсили Володимира Зеленського назвали рішення президента щодо кандидатури Монастирського мудрим, а також порівняли останнього з ягуаром. Зокрема, один із парламентарів вказав, що новоспечений глава МВС має «витримку ягуара перед рішучим стрибком». Окрім цього, його називали:

чесним і мудрим воїном;

справжньою надією людей на справедливість;

ідеальною та оптимальною кандидатурою, яка поєднує професійні, морально-ділові і людські якості;

креативною і позитивною людиною, від якої МВС лише виграє.

Також «Слуги народу» побажали Монастирському гарної кар'єри і многая літа.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада затвердила кандидатуру нового міністра внутрішніх справ. Подання на його призначення зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, а посаду міністра йому запропонував президент Зеленський. Монастирський — цивільний міністр внутрішніх справ, він ніколи не працював у правоохоронній системі. 41-річний міністр раніше заявив, що розуміє, «на яку жертву йде як людина, як особистість, як політик».

Раніше Монастирський був помічником Антона Геращенка. Нового міністра також критикують через дисертацію нардепа Іллі Киви, яка «впроваджується в практичну діяльність» комітету з питань правоохоронної діяльності. Монастирський видав Киві довідку про це у січні.