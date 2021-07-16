Преемника Авакова в Раде окрестили «ягуаром, надеждой людей и честным воином»

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Денис Монастырский сегодня возглавил Министерство внутренних дел Украины. В то же время в ходе обсуждения его кандидатуры в Верховной Раде представители монобольшинства не жалели эпитетов в поддержку своего коллеги по фракции «Слуга народа».

Депутаты политсилы Владимира Зеленского назвали решение президента в пользу Монастырского мудрым, а также сравнили последнего с ягуаром. В частности, один из парламентариев указал, что новоиспеченный глава МВД имеет «выдержку ягуара перед решительным прыжком». Кроме этого, его называли:

честным и мудрым воином;

настоящей надеждой людей на справедливость;

идеальной и оптимальной кандидатурой, которая сочетает профессиональные, морально-деловые и человеческие качества;

креативным и позитивным человеком, от которого МВД только выиграет.

Также «Слуги народа» пожелали Монастырскому хорошей карьеры и многих лет.

Напомним, сегодня Верховная Рада утвердила кандидатуру нового министра внутренних дел. Представление на его назначение сделал премьер-министр Денис Шмыгаль, а должность министра ему предложил президент Зеленский. Монастырский — гражданский министр внутренних дел, он никогда не работал в правоохранительной системе. 41-летний министр ранее заявил, что понимает, «на какую жертву идет как человек, как личность, как политик».

Ранее Монастырский был помощником Антона Геращенко. Нового министра также критикуют за диссертацию нардепа Ильи Кивы, которая «внедряется в практическую деятельность» комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Монастырский выдал Киве справку об этом в январе.