Кто займет место Монастырского в Раде, рассказали в «Слуге народа». Фото: ФБ

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Ракурс

Место Дениса Монастырского в Верховной Раде займет 28-летний житель Сум Антон Швачко.

Он был с нами с самого начала. Прошел президентскую и парламентскую кампании. Антон Швачко — ИТ-менеджер, ИТ-специалист. Сейчас работает на этом поприще в сумском областном штабе, — рассказал председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

Антон Швачко родился 11 декабря 1992 года. Имеет высшее образование и проживает в Сумах. На парламентских выборах 2019 года включен в избирательный список «Слуги народа» под № 139.

На момент подачи документов кандидатов от «Слуги народа» в ЦИК (2019 год) в официальной биографии Швачко для Центризбиркома значилось, что он беспартийный и безработный. В тот период проживал в Сумах, ранее не был судим.

По состоянию на конец июня 2021 года Швачко — глава областного секретариата партии «Слуга народа» в Сумской области.

В декларации Швачко за 2018 год, которую он подал перед тем, как баллотироваться в нардепы, кандидат указал две квартиры в Сумах. Одной из них он владеет вместе с матерью, второй — сам. Еще один жилой дом в Сумах и земельный участок в этом же городе оформлены на мать будущего нардепа.

На банковских счетах и в собственности Швачко, согласно этой декларации, значатся суммы, которые, как указывает портал bihus, во много раз превосходят его доходы. Единственным источником доходов за декларируемый период Швачко указывал 48 тыс. грн доходов от отчуждения движимого имущества.

При этом среди денежных активов Швачко указаны 283,6 тыс. грн на счету в «Приватбанке», а также 27 тыс. долл., 15 тыс. евро и 250 тыс. грн наличкой.

Напомним, 16 июля Верховная Рада утвердила кандидатуру нового министра внутренних дел. Преемником Арсена Авакова стал Денис Монастырский. Представление на его назначение сделал премьер-министр Денис Шмыгаль, а должность министра ему предложил президент Владимир Зеленский.