Преемника Авакова утвердили в Раде — что известно о Монастырском

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Ракурс

Верховная Рада утвердила кандидатуру нового министра внутренних дел. Преемником Арсена Авакова стал Денис Монастырский.

Представление на его назначение сделал премьер-министр Денис Шмыгаль, а должность министра ему предложил президент Владимир Зеленский.

В парламенте нашелся 271 голос за назначение нового главы МВД. Сразу после этого в Раде Монастырского лишили депутатского мандата, а сам новый министр МВД принял присягу.

41-летний Монастырский понимает, «на какую жертву идет как человек, как личность, как политик». Об этом он сообщил накануне назначения в Раде.

Монастырский — гражданский министр внутренних дел, он никогда не работал в правоохранительной системе.

Его предыдущие места работы — университет, юридические фирмы, общественный сектор и Рада. В парламент Монастырский прошел по списку партии «Слуга народа» (№ 19). В Раде возглавлял комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Монастырский окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права. Работал в юридической фирме Hillmont Partners, которая предоставляет услуги инвесторам и бизнесу, а также в ООО «Лигал Консалтинг», которая работает в сфере управления и коммерции.

В 2016—2019 годах работал в аналитическом центре «Украинский институт будущего». Среди его учредителей — Антон Геращенко, заместитель Авакова в МВД. Монастырский был его помощником.

В марте 2017 года Монастырский представил доклад «Реформа Нацполиции: план действий на сто дней». Он предлагал устанавливать в изоляторах временного содержания камеры для фиксации действий полицейских.

Монастырского критикуют за диссертацию нардепа Ильи Киви. Журналисты выяснили, что результаты диссертации «внедряются в практическую деятельность» комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Монастырский выдал Киве справку об этом в январе.