Наступника Авакова затвердили в Раді – що відомо про Монастирського

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Ракурс

Верховна Рада затвердила кандидатуру нового міністра внутрішніх справ. Наступником Арсена Авакова став Денис Монастирський.

Подання на його призначення зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, а посаду міністра йому запропонував президент Зеленський.

У парламенті знайшовся 271 голос за призначення нового очільника МВС. Відразу після цього у Раді Монастирського позбавили депутатського мандата, а сам новий міністр МВС склав присягу.

41-річний Монастирський розуміє, «на яку жертву йде як людина, як особистість, як політик». Про це він повідомив напередодні призначення в Раді.

Монастирський — цивільний міністр внутрішніх справ, він ніколи не працював у правоохоронній системі.

Його попередні місця роботи — університет, юридичні фірми, громадський сектор та Рада. До парламенту Монастирський пройшов за списком партії «Слуга народу» (№ 19). У Раді очолював комітет з питань правоохоронної діяльності.

Монастирський закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права. Працював у юридичній фірмі Hillmont Partners, що надає послуги інвесторам та бізнесу, та ТОВ «Лігал Консалтинг», яка працює в сфері управління та комерції.

У 2016−2019 роках працював в аналітичному центрі «Український інститут майбутнього». Серед його засновників — Антон Геращенко, заступник Авакова в МВС. Монастирський був його помічником.

У березні 2017 року Монастирський представив доповідь «Реформа Нацполіції: план дій на сто днів». Він пропонував встановлювати в ізоляторах тимчасового тримання камери для фіксації дій поліцейських.

Монастирського критикують за дисертацію нардепа Іллі Киви. Журналісти з’ясували, що результати дисертації «впроваджуються в практичну діяльність» комітету з питань правоохоронної діяльності. Монастирський видав Киві довідку про це у січні.