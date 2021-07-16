Реформу Вищої ради правосуддя у Раді збивають чотирма постановами, фото — Радіо Свобода

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Ухвалений в Раді закон про реформу Вищої ради правосуддя заблокували чотирма постановами.

15−16 липня у парламенті зареєстрували чотири постанови, які вимагають скасувати рішення Ради від 14 липня щодо закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя» (№ 5068).

Закон перезапускає роботу Вищої ради правосуддя за участю іноземців. Таким чином, ці постанови блокують підписання і набуття чинності закону.

Відповідно до задуму авторів постанов (Сергій Власенко, Андрій Пузійчук, Сергій Вельможний і Олександр Сухов), старт реформи ВРП відкладається щонайменше на півтора місяці, оскільки 16 липня — заключний день роботи Ради перед канікулами до вересня. Усі ці нардепи входять до фракцій «Батьківщини», ОПЗЖ і групи «Довіра».

Аби розглянути постанови, щоб розблокувати підписання закону, Рада повинна або терміново зібрати Регламентний комітет сьогодні, або спікер повинен оголосити про скликання позачергового засіданні наступного тижня. За інших умов це відбудеться уже в вересні.

Головна умова, за якої судова реформа відбудеться — два ключові органи (ВРП і ВККС) повинні очищуватися разом. Фінальний склад комісії суддів після конкурсу затверджує саме ВРП.

Якщо постанови терміново не відхилити, «реформовану» ВККС призначатиме старий склад ВРП.

Нардеп від СН Олександр Качура у своєму телеграм-каналі заявив, що у вівторок, 20 липня, ймовірне скликання позачергового засідання. На ньому можуть саме розблокувати підписання закону про реформу ВРП № 5068.