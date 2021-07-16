Які вакцини від коронавірусу надійдуть в Україну до кінця липня

Які вакцини від коронавірусу надійдуть в Україну в липні. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n157507-yaki-vakcyny-vid-koronavirusu-nadiydut-v-ukrayinu-v-lypni.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні триває. До кінця липня мають поставити понад 8 млн доз вакцини, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Окрім Pfizer, AstraZeneca та CoronaVac, також очікується 2 млн доз препарату Moderna. Про це Шмигаль сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За його словами, в серпні мають поставити 2 млн доз вакцини Novavax. Прем'єр зазначив, що наразі «посилюють спроможності медичної системи», щоб підготуватися до погіршення ситуації з COVID-19, особливо на тлі приходу штаму «Дельта».

Наразі відсоток забезпеченості киснем ліжкового фонду становить 95%. При цьому відсоток зайнятих ліжок складає близько 8%, — сказав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина Pfizer вже використовується в центрах масової вакцинації в Україні. Під час доставлення препаратів до регіонів були зафіксовані порушення, через що вакцина зіпсувалася в дорозі.