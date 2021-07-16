Підвищення пенсій в Україні — для кого та на скільки зросте (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n157506-pidvyschennya-pensiy-v-ukrayini-dlya-kogo-ta-na-skilky-zroste-infografika.htmlРакурс
Підвищення пенсій в Україні до кінця поточного року відбуватиметься у кілька етапів для різних категорій громадян.
Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України.
Підвищення пенсій у липні
З 1 липня 2021 року прожитковий мінімум в Україні встановлено на рівні 2 тис. 379 грн для працездатних українців. Тому з липня зростає й мінімальна пенсія за віком, а також доплата за понаднормовий стаж.
Також з 1 липня встановлюється доплата в розмірі 100 грн до пенсій, які були призначені одержувачам до 31 грудня 2020 року і цьогоріч не підпадали під перерахування.
Підвищення пенсій у жовтні
Нові доплати у 2021 році також отримають пенсіонери старшого віку. З 1 жовтня встановлюється виплата до 400 грн особам, котрим виповнилося від 75 до 80 років.
Окрім цього, з жовтня мінімальна пенсія зросте до 2 тис. 500 грн з нинішніх 2 тис. 400 грн.
Підвищення пенсій у грудні
З 1 грудня в Україні знову зросте прожитковий мінімум, а також мінімальна зарплата — до 6 тис. 500 грн з нинішніх 6 тис. грн. Це спричинить й підвищення мінімальної пенсії до 2 тис. 600 грн для пенсіонерів старше 65 років.