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Підвищення пенсій в Україні — для кого та на скільки зросте

Підвищення пенсій в Україні — для кого та на скільки зросте (ІНФОГРАФІКА)

16 лип 2021, 12:00
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Підвищення пенсій в Україні до кінця поточного року відбуватиметься у кілька етапів для різних категорій громадян.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України.

Підвищення пенсій у липні

З 1 липня 2021 року прожитковий мінімум в Україні встановлено на рівні 2 тис. 379 грн для працездатних українців. Тому з липня зростає й мінімальна пенсія за віком, а також доплата за понаднормовий стаж.

Також з 1 липня встановлюється доплата в розмірі 100 грн до пенсій, які були призначені одержувачам до 31 грудня 2020 року і цьогоріч не підпадали під перерахування.

Підвищення пенсій у жовтні

Нові доплати у 2021 році також отримають пенсіонери старшого віку. З 1 жовтня встановлюється виплата до 400 грн особам, котрим виповнилося від 75 до 80 років.

Окрім цього, з жовтня мінімальна пенсія зросте до 2 тис. 500 грн з нинішніх 2 тис. 400 грн.

Підвищення пенсій у грудні

З 1 грудня в Україні знову зросте прожитковий мінімум, а також мінімальна зарплата — до 6 тис. 500 грн з нинішніх 6 тис. грн. Це спричинить й підвищення мінімальної пенсії до 2 тис. 600 грн для пенсіонерів старше 65 років.

Джерело: Ракурс


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