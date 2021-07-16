Повышение пенсий в Украине - для кого и на сколько вырастет

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Повышение пенсий в Украине до конца текущего года будет проходить в несколько этапов для разных категорий граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Повышение пенсий в июле

С 1 июля 2021 года прожиточный минимум в Украине установлен на уровне 2 тыс. 379 грн для трудоспособных украинцев. Поэтому с июля увеличивается и минимальная пенсия по возрасту, а также доплата за сверхнормативный стаж.

Также с 1 июля устанавливается доплата в размере 100 грн к пенсиям, которые были назначены получателям до 31 декабря 2020 года и в этом году не подвергались перечислению.

Повышение пенсий в октябре

Новые доплаты в 2021 году также получат пенсионеры старшего возраста. С 1 октября устанавливается выплата до 400 грн лицам, которым исполнилось от 75 до 80 лет.

Кроме этого, с октября минимальная пенсия вырастет до 2 тыс. 500 грн с нынешних 2 тыс. 400 грн.

Повышение пенсий в декабре

С 1 декабря в Украине снова вырастет прожиточный минимум, а также минимальная зарплата — до 6 тыс. 500 грн с нынешних 6 тыс. грн. Это повлечет и повышение минимальной пенсии до 2 тыс. 600 грн для пенсионеров старше 65 лет.