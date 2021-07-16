Белые и пушистые – репутацию акул будут спасать в Австралии. Фото ikapa.ru

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Ракурс

Нападения акул в Австралии решили описывать как «инциденты», «взаимодействия» или «негативные столкновения», чтобы избавить этих животных имиджа людоедов.

По словам ученых, такие термины нападение и укус создали вокруг акул атмосферу страха, наносящую ущерб усилиям по их защите. Об этом сообщает Sky News.

Поэтому власти некоторых австралийских штатов решили избегать таких терминов. Например, в официальных отчетах Нового Южного Уэльса атаки этих животных будут называть «негативными столкновениями».

При этом исследователи считают, что негативно окрашенные термины по отношению к акулам — это в значительной степени современное явление. До 1930-х годов встречи с акулами назывались «несчастными случаями с акулами», однако затем термин «нападение» стал употреблять известный хирург Виктор Коплсон.

Эксперты отмечают, что хотя акулы являются хищниками, они очень редко убивают и съедают людей, а более трети столкновений с этими животными никак не вредят людям.

В прошлом году в Австралии в результате инцидентов, связанных с акулами, погибли восемь человек. По данным Всемирного фонда дикой природы, количество акул в мире стремительно сокращается.

Источник: Sky News