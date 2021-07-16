Драка в Раде - что не поделили «слуга» и нардеп из «Батькивщины»

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Драка в Верховной Раде в пятницу, 16 июля, произошла между депутатами из монобольшинства и фракции «Батькивщина». Ее участники — представитель фракции Юлии Тимошенко Вадим Ивченко и парламентарий от политсилы Владимира Зеленского «Слуга народа» Николай Сольский, который был одним из инициаторов земельной реформы. В то же время «Батькивщина» выступала против открытия рынка земли в Украине.

По словам очевидцев, сначала депутаты стояли и разговаривали, после чего Ивченко ударил кулаком в лицо Сольского. Тогда между ними стали нардепы во избежание обострения конфликта. Затем Ивченко и Сольский разошлись по своим фракциям. Ивченко от «слуг» оттянул представитель ОПЗЖ.

Напомним, это не первая драка в стенах Верховной Рады. Так 17 июня состоялась потасовка между представителями «Слуги народа» и ОПЗЖ в ответ на скандальные заявления «слуги» Никиты Потураева. Тогда подрались одиозный Илья Кива с не менее одиозным коллегой Николаем Тищенко.