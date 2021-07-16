Коломойский завидует — депутаты устроили спам-атаку на налоговый закон

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К так называемому ресурсно-налоговому законопроекту № 5600, который предусматривает увеличение ставок ряда налогов, в том числе и для корпораций олигархов, народные депутаты подали несколько тысяч правок.

Как сообщил народный депутат фракции «Голос» Ярослав Железняк, на налоговый комитет по состоянию на 15 июля зашло 3 тыс. поправок к законопроекту от депутатов. Утром 16 июля Железняк написал о более 10 тыс. поправок.

Это вторая похожая спам-атака поправками к законопроектам. Первая была обкатана депутатами Игоря Коломойского — в апреле 2020 года нардепы подали 16 тыс. поправок к «антиколомойскому законопроекту» о банках. Тогда правки были призваны довести ситуацию до абсурда и сорвать принятие закона, который запрещал возвращать ему «Приватбанк».

Кроме ренты на руду, проголосованный в первом чтении закон № 5600 возвращает акциз в размере 3,2% на продажу электроэнергии по зеленому тарифу и значительно увеличивает экологические налоги. Ринат Ахметов является владельцем крупнейших солнечных и ветровых станций и одновременно владельцем самых грязных предприятий Украины.

15 июля Верховная Рада приняла бюджетную декларацию, которая среди прочего предусматривает введение налоговых изменений, которые предлагает закон № 5600, за счет чего государственный бюджет в 2022 году будет ежегодно получать дополнительные 34,1 млрд грн.

Если налогово-ресурсный закон примут во втором чтении осенью, то новые ставки не могут начать действовать сразу. Это будет нарушение принципа стабильности налогового законодательства, который вписан в ст. 4 Налогового кодекса: «изменения в любые элементы налогов и сборов не могут вноситься позднее чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода, в котором будут действовать новые правила и ставки».

1 июля Рада поддержала в первом чтении законопроект № 5600 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений».

Он предусматривает: