Детей невакцинированных родителей не пустят в школы в Китае

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Дети невакцинированных от коронавируса родителей не будут допущены к учебному процессу. На такие радикальные шаги пошли власти в некоторых частях Китая. Там ученикам не позволят вернуться в школу, если вся их семья не будет полностью вакцинирована от COVID-19.

Сейчас в отдельных китайских городах гражданам также необходимо иметь прививки от коронавируса для посещения публичных мест, в том числе больниц и супермаркетов, пишет ВВС.

Те, кому еще не сделали прививки, должны поторопиться и сделать укол, чтобы не повлиять на возвращение вашего ребенка в школу, — говорится в объявлении в городе Бейлию провинции Гуанси.

Местные органы власти в провинциях Цзянси и Хэнань выдали аналогичные директивы. В них отмечается, что только школьники, семьи которых вакцинированы, будут допущены к обучению в осеннем семестре. В то же время в северной провинции Хэбэй самих учеников в возрасте 12−17 лет не пустят в школу, если они не будут полностью провакцинированными.

Таким образом Китай надеется достичь цели по COVID-вакцинации 64% своего населения к концу 2021 года, присоединившись к таким странам, как Франция и Греция, которые сделали вакцинацию обязательной в некоторых секторах.

Источник: ВВС