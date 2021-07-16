Дітей невакцинованих батьків не пустять до шкіл у Китаї

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Діти невакцинованих від коронавірусу батьків не будуть допущені до навчального процесу. На такі радикальні кроки пішла влада у деяких частинах Китаю. Там учням не дозволять повернутися до школи, якщо вся їхня сім’я не буде повністю вакцинована від COVID-19.

Нині в окремих китайських містах громадянам також необхідно мати щеплення від коронавірусу для відвідування публічних місць, зокрема лікарень і супермаркетів, пише ВВС.

Ті, кому ще не зробили щеплення, мають поквапитися і зробити укол, щоб не вплинути на повернення вашої дитини до школи, — йдеться в оголошенні в місті Бейлію провінції Гуансі.

Місцеві органи влади в провінціях Цзянсі і Хенань видали аналогічні директиви. У них наголошується, що лише школярі, родини яких вакциновані, будуть допущені до навчання в осінньому семестрі. Водночас у північній провінції Хебей учнів у віці 12−17 років не допустять до школи, якщо вони не будуть повністю провакцинованими.

Таким чином Китай сподівається досягти мети щодо COVID-вакцинації 64% свого населення до кінця 2021 року, приєднавшись до таких країн, як Франція і Греція, які зробили вакцинацію обов’язковою в деяких секторах.

Джерело: ВВС