https://racurs.ua/ua/2899-cina-covid-vakcynaciyi-novi-pobichni-efekty-komu-vakcyny-ne-pidhodyat.html

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Днями Комітет з оцінки ризиків у сфері фармаконагляду Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) оновив список можливих побічних ефектів COVID-вакцин. Йдеться про чотири вакцини, схвалені для застосування в ЄС, — Comirnaty (від Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca) і Janssen (Johnson&Johnson).

Pfizer і Moderna: можливі захворювання серця, але проблема може бути серйознішою

Європейський регулятор заявив про зв'язок між введенням вакцин Pfizer і Moderna і поствакцинальними міокардитами (запалення серцевого м'яза), а також перикардитами (запалення тканини, що оточує серце). Обидва препарати належать до мРНК-вакцин (простіше кажучи, мРНК — молекула, яка вчить клітини нашого організму виробляти коронавірусні білки, що необхідні для формування імунної відповіді). Одна з цих вакцин — Comirnaty використовується в Україні.

Зауважу, що зазначені побічні ефекти зустрічаються в дуже рідкісних випадках. Після введення 177 млн доз вакцини Pfizer (на 31 травня 2021 року) у ЄС було виявлено 145 випадків міокардиту і 138 — перикардиту. Після 20 млн доз щеплень препаратом Moderna — по 19 випадків обох захворювань серця. Тобто частота приблизно одна й та сама — один випадок міокардиту і перикардиту на мільйон доз. Проблеми із серцем найчастіше виникали протягом двох тижнів після вакцинації, частіше після другої дози і переважно у молодих чоловіків (зареєстровано п'ять летальних випадків).

З огляду на нові дані Комітет з безпеки європейського регулятора рекомендував включити міокардит і перикардит до списку можливих побічних ефектів в інструкції до вакцин Comirnaty і Spikevax, а також підвищити обізнаність серед медичних працівників і людей, які планують робити щеплення цими препаратами.

Міокардит і перикардит — запальні захворювання серця. Міокардит — запалення серцевого м'яза, що викликає біль у грудях, тахікардію, серцеву аритмію та/або серцеву недостатність. Захворювання частіше наздоганяє молодих чоловіків, ніж жінок. Запустити хворобу можуть інфекції (частіше вірусні), аутоімунні захворювання (наприклад, системний червоний вовчак, ревматоїдний артрит), деякі ліки, а також токсини. Захворювання має високу швидкість самовідновлення, проте в окремих випадках призводить до патологій серця. Перикардит — запалення серцевої сумки. Найвищий ризик розвитку перикардиту відзначають у чоловіків 20–50 років.

У будь-якому разі не слід відкладати звернення по медичну допомогу, якщо після вакцинації з'являться такі симптоми, як швидка стомлюваність, болі в області серця, задишка, підвищене потовиділення, прискорене серцебиття.

Два випадки на мільйон вакцинованих — украй малоймовірна подія. Однак проблема може бути в іншому. На думку імунолога, завідувача лабораторії імунореабілітології Інституту мікробіології та імунології ім. І.Мечникова НАМНУ Андрія Волянського, механізм цих побічних явищ, найшвидше, аутоімунний. Крім очікуваної від вакцини специфічної імунної відповіді, відбувається сенсибілізація організму (підвищення чутливості до чужорідних агентів). Після введення другої дози імунна система відповідає вже аутоімунним ударом по тканинах серця. І тут виникає чимало запитань. Як відреагує організм щепленого на третю дозу вакцини? Хто з нас не чув про необхідність бустерної дози для стійкішого імунітету, яку транслює корпорація Pfizer? Чи можливі інші аутоімунні процеси, що запускаються мРНК-вакцинами, наприклад, синдром Гієна—Барре або цукровий діабет?

AstraZeneca — попередження про два нові синдроми

Комітет з безпеки ЕМА також рекомендував внести в інструкцію до вакцини Vaxzevria (більш відомої під своєю першою назвою AstraZeneca) попередження про можливі випадки синдрому Гієна—Барре (СГБ) після вакцинації.

Синдром Гієна—Барре — рідкісне аутоімунне захворювання, при якому імунна система починає бунтувати, вражаючи власні периферичні нерви. Синдром може розвинутися в будь-якому віці, але найчастіше зустрічається у дорослих і вражає переважно чоловіків. Більшість людей повністю одужують навіть у найважчих випадках синдрому Гієна—Барре. На жаль, 3–5% пацієнтів із цим захворюванням умирають від ускладнень (стається параліч дихальних м'язів, тромб у легенях або зупинка серця).

Підкреслю, що наразі наявні дані не підтверджують, але і не виключають зв'язку вакцинації та рідкісного аутоімунного захворювання. Однак через його серйозність Комітет рекомендував додати попередження про потенційний ризик в інструкцію до вакцини — для підвищення обізнаності медичних працівників і самих вакцинованих. Лікарі мають бути уважними до ознак і симптомів СГБ, щоб забезпечити ранню діагностику, підтримуючу терапію і лікування.

Вакцинованим рекомендується негайно звернутися по медичну допомогу, якщо розвиваються слабкість і параліч кінцівок. Перші симптоми синдрому Гієна—Барре включають слабкість або відчуття поколювання, зазвичай починаються в ногах, а потім можуть поширюватися на руки та обличчя. Баланс користі і ризику вакцини залишається незмінним — йдеться в прес-релізі Комітету.

Синдром підвищеної проникності капілярів (СППК)— ще одне захворювання, яке потрапило до списку можливих побічних ефектів після вакцинації AstraZeneca. Це дуже серйозний, але, дякувати Богові, рідкісний синдром, який призводить до витоку рідини з капілярів у навколишні тканини. У людини з'являються набряки в кінцівках, падає кров'яний тиск, розріджується кров і зменшується концентрація важливого білка альбуміну.

Європейський регулятор отримав інформацію про шість випадків цього синдрому у вакцинованих AstraZeneca. Більшість із них — жінки. Симптоми виникли протягом чотирьох днів після щеплення (у трьох із них цей симптом виявляли і до вакцинації, одна з жінок, на жаль, померла). Відзначається, що йдеться про вкрай рідкісні випадки: в країнах ЄС і Великій Британії було використано понад 78 млн доз вакцини AstraZeneca (станом на 27 травня).

З появою нових даних європейський регулятор не рекомендує використовувати AstraZeneca для вакцинації людей із раніше виявленим синдром підвищеної проникності стінок капілярів.

Міністерство охорони здоров'я Канади також опублікувало інформацію про вакцини AstraZeneca і Covishield (AstraZeneca виробництва Serum Institute of India) і ризик синдрому підвищеної проникності капілярів. Станом на 18 червня 2021 року в Канаді зареєстрований один випадок СППК після вакцинації AstraZeneca. Тому ці вакцини поки що протипоказані особам, які мають в анамнезі цей синдром.

Особам, вакцинованим AstraZeneca або Covishield, слід негайно звернутися до лікаря у разі появи таких симптомів, як набряк рук і ніг, що швидко розвивається, раптовий набір ваги і відчуття слабкості через низький кров'яний тиск, — рекомендують канадські медики.

Синдром підвищеної проникності капілярів як побічний ефект також було виявлено після вакцинації іншою векторною вакциною — Janssen (виробник Johnson&Johnson). Рідкісний синдром був зареєстрований у трьох щеплених (протягом двох днів після введення препарату), двоє з яких згодом померли. Європейський регулятор не рекомендує використовувати вакцину Janssen проти COVID-19 людям із синдромом витоку капілярів в анамнезі.

Ще раз акцентую: синдром зустрічається дуже рідко. На 21 червня 2021 року в усьому світі було введено понад 18 млн доз Johnson&Johnson. Великий плюс вакцини — для повної імунізації достатньо однієї дози. В Україні препарат недавно пройшов реєстрацію, в країну вакцина ще не надходила. За винятком ввезення 500 доз вакцини Janssen для вакцинації працівників приватної компанії, яка оплатила її вартість, організувала доставку і забезпечила дотримання температурного режиму. Співробітники цієї фірми працюють на Алясці в сфері рибальства, а значить, мали вакцинуватися сертифікованою в США вакциною для того, щоб їм дозволили в’їхати в цю країну.

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Усе вищевикладене не треба сприймати як заклик не вакцинуватися від коронавірусу. Ви здивуєтеся, якщо прочитаєте інструкцію до будь-якого, здавалося б, невинного препарату. Наприклад, парацетамолу, що давно і зручно влаштувався в домашніх аптечках. Прийом будь-яких лікарських засобів, медичних маніпуляцій — це баланс між користю і ризиком. Що більше ми знаємо про останні, то більше шансів, що на цій чаші терезів нас не обважать.

Що сьогодні відомо про синдром Гієна—Барре? Розвитку захворювання нерідко передує та чи інша інфекція (може бути бактеріальною або вірусною). Поштовхом до розвитку СГБ також може стати вакцинація або хірургічна операція. Показова історія з вірусом Зіка. У країнах, де був поширений вірус, відзначалося несподіване зростання кількості випадків синдрому Гієна—Барре. Тобто вірусна інфекція Зіка виступає однією з причин розвитку аутоімунного захворювання — так виглядає найвірогідніше пояснення.

Коронавірусна інфекція підступна і сама по собі може стати поштовхом до всіх згаданих захворювань і синдромів. Тривала задишка після ковіду змусила мою приятельку звернутися до лікаря. Винуватця було знайдено — перикардит, про який як рідкісний побічний ефект вакцинації згадувалося вище.